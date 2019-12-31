مطلوب مسوق IT خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب مسؤل تسويق IT لتسويق تطبيقات وانظمة الكترونية ولدية خبرة في التسويق العام للعمل لدي شركة صيانة وتشغيل الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارات يحدد مع صاحب الشركة الشركة توفر التامين الطبي والاقامة العمل في مدينة ينبع للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب 0201120210130 او 00201060246048 المقابلة غدا الموافق 8\1\2020 بمقر الشركة بي 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين الجيزة اول شارع الهرم اقرب محطة مترو هي الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048108
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2,000 ريال
1 ريال
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2,000 ريال
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