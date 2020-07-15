مطلوب مسوق الكتروني

(فرصة عمل)
|شركة P.T.J للتسويق الالكتروني كلنا بنعد علي النت فترات طويلة ومبنستفدش منوو اي حاجة حضرتك لما يبقي قبضك الشهري يصل الي ٥٠٠٠ جنية دا زائد العمولات من الانترنت وانتا قاعد في بيتك بس هتشتغل من ٤ ل ٥ ساعات بس ،طبعا الشركة متعاقدة مع ١٨٠الف فندق و ٢٠٠ شركة طيران والشركة بتعلمك كل حاجة وتبقاا متابع مع مشرفين تدريب عن طريق الانترنت والكورس التدريبي الشركة بتدهولك مجااناا ، نقبل الطلبه التواصل للجادين فقط( واتساب ) 01204629408
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Roqia Abdulaziz
|التليفون:
|01204629408
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|العنوان:
|- رشدي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063000
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