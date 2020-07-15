مطلوب مسوق الكتروني

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تفاصيل الإعلان
شركة P.T.J للتسويق الالكتروني كلنا بنعد علي النت فترات طويلة ومبنستفدش منوو اي حاجة حضرتك لما يبقي قبضك الشهري يصل الي ٥٠٠٠ جنية دا زائد العمولات من الانترنت وانتا قاعد في بيتك بس هتشتغل من ٤ ل ٥ ساعات بس ،طبعا الشركة متعاقدة مع ١٨٠الف فندق و ٢٠٠ شركة طيران والشركة بتعلمك كل حاجة وتبقاا متابع مع مشرفين تدريب عن طريق الانترنت والكورس التدريبي الشركة بتدهولك مجااناا ، نقبل الطلبه التواصل للجادين فقط( واتساب ) 01204629408
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Roqia Abdulaziz
التليفون: 01204629408

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - رشدي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063000
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرس محاسبة عربي وانجليزي IG -SAT

مدرس محاسبة عربي وانجليزي IG -SAT

(طلب عمل)

تدريس محاسبة ( انجليزي - عربي ) طلاب الجامعات الحكومية والخاصة وطلاب IG - SAT بالقاهرة والجيزة التد.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: شركه g.s ترابيزات_كراسي-ابواب كومباكت hpl& كوريان

شركه g.s ترابيزات_كراسي-ابواب كومباكت hpl& كوريان

(للبيع)

-لو المساحات ضيقة يفضّل أختيار الألوان الفاتحة عشان تدي إتساع للمكان وراحة للعين بس إحنا في G.S وف.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: _مصنع مبنى مساحة 625 متر مبنى جمالون على مساحة 200 متر

_مصنع مبنى مساحة 625 متر مبنى جمالون على مساحة 200 متر

(للبيع)

_مصنع مبنى مساحة 625 متر مبنى جمالون على مساحة 200 متر بببرج العرب الاسكندريه للبيع مطلوب مليون و400.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/7/2020
صورة الاعلان: نيسان صني٢٠١٢ أتوماتيك للبيع بسعر مغري

نيسان صني٢٠١٢ أتوماتيك للبيع بسعر مغري

(للبيع)

نيسان صني أتوماتيك للبيع بسعر مغري جدااا رخصة لا تحتاج أي مصاريف من رشة حزام نظافة السعر نهائي من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: شقة ١٧٠م بشارع ابن خلدون اللبيني فيصل بسعر مغري جداا سوبر لوكس

شقة ١٧٠م بشارع ابن خلدون اللبيني فيصل بسعر مغري جداا سوبر لوكس

(للبيع)

شقة ١٧٠م بشارع ابن خلدون اللبيني فيصل بسعر مغري جداا سوبر لوكس مستويين بلكونة كبير.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية

المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن المهارات المهنية لموظفي .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/7/2020
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صورة الاعلان: ماجستير إعداد المدربين وإعداد الحقائب التدريبية والتدريب عبر الانترنت

ماجستير إعداد المدربين وإعداد الحقائب التدريبية والتدريب عبر الانترنت

(للبيع)

🤗 تعلن منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات عن فتح باب الحجز لدراسة الماجستير الم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

200 دولار

14/7/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر علي البحر بدون فوائد

شاليه للبيع في راس سدر علي البحر بدون فوائد

(للتقسيط)

امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: عايز شاليه وسط الخدمات تعالي علي السخنة

عايز شاليه وسط الخدمات تعالي علي السخنة

(للبيع)

عايز شاليه تستمتع فيه بخصوصية كاملة بدون ازعاج تعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

132,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي يومي 50 راكب مرسيدس

ايجار اتوبيس سياحي يومي 50 راكب مرسيدس

(للإيجار)

اتوبيس مرسيدس 50 راكب لرحلات السياحية واليوميا داخل وخارج القاهرة بااسعار مخفضه الباص معقم بالكامل و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بأفضل نظام سداد وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية

استمتع بأفضل نظام سداد وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

استمتع بأفضل نظام سداد مش هتلاقيه غير عندنا بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجوار حي السف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة

عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة

(للبيع)

عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال R7 وج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: الحق فرصتك في امتلاك شقة بالعاصمة الادارية

الحق فرصتك في امتلاك شقة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

الحق الفرصة وتعالي امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند وسط الانواع المختلفة من الز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: ابعد عن زحمة القاهرة واحجز شقتك فى كمبوند ارمونيا

ابعد عن زحمة القاهرة واحجز شقتك فى كمبوند ارمونيا

(للبيع)

امتلك شقتك فى قلب العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيابعيد عن الزحمة و شقتك 191م(3غرف +2حمام+ريسبشن+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند ارمونيا بالعاصمة الجديدة بخصم 15%لفترة محددة

كمبوند ارمونيا بالعاصمة الجديدة بخصم 15%لفترة محددة

(للبيع)

استثمر الان فى العاصمة الادارية باقل سعر مقدم واتملك شقتك 175م(3غرف+2حمام +ريسبشن+مطبخ +تراس) واحجز .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

14/7/2020
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