مطلوب مسوق الكتروني

شركة P.T.J للتسويق الالكتروني كلنا بنعد علي النت فترات طويلة ومبنستفدش منوو اي حاجة حضرتك لما يبقي قبضك الشهري يصل الي ٥٠٠٠ جنية دا زائد العمولات من الانترنت وانتا قاعد في بيتك بس هتشتغل من ٤ ل ٥ ساعات بس ،طبعا الشركة متعاقدة مع ١٨٠الف فندق و ٢٠٠ شركة طيران والشركة بتعلمك كل حاجة وتبقاا متابع مع مشرفين تدريب عن طريق الانترنت والكورس التدريبي الشركة بتدهولك مجااناا ، نقبل الطلبه التواصل للجادين فقط( واتساب ) 01204629408