مطلوب مسوق الكتروني خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مسوق الكتروني خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة عطور بالرياض الراتب من 4000 الي 4500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل عادي يتحمل ضغط العمل الانجلش ممتاز للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098521
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