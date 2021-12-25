مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء ال

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء السعودية ) بالشروط الاتية السن لا يزيد عن 30 سنة حاصل على مؤهل عالى اجادة اللغة الانجليزية خبرة سابقة بالسعودية يجيد التسويق خبرة ببرامج السوشيال ميديا واتصميم الأعلاناتعلى من تتوافر لديه الشروط التواصل على رقم الواتس اب01050121428
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116611
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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات - في الجيزة مصر

مندوبين مبيعات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة كبرى مطلوب مندوبين مبيعات خبرة (3) سنوات فأكثر .لتحديد موعد يرجى ارسال السير الذاتية على و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن- ملابس حارس الامن - في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن- ملابس حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت - في الجيزة مصر

مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة كبرى مطلوب موظفين بادارة المبيعات بفرع مدينة الشروق مؤهل عالى حديث التخرج بمرتب ثابت وحوافز وي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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15/12/2021
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