مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء ال

مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء السعودية ) بالشروط الاتية السن لا يزيد عن 30 سنة حاصل على مؤهل عالى اجادة اللغة الانجليزية خبرة سابقة بالسعودية يجيد التسويق خبرة ببرامج السوشيال ميديا واتصميم الأعلاناتعلى من تتوافر لديه الشروط التواصل على رقم الواتس اب01050121428