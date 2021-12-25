مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء ال

(فرصة عمل)
|مطلوب مسوق الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء السعودية ) بالشروط الاتية السن لا يزيد عن 30 سنة حاصل على مؤهل عالى اجادة اللغة الانجليزية خبرة سابقة بالسعودية يجيد التسويق خبرة ببرامج السوشيال ميديا واتصميم الأعلاناتعلى من تتوافر لديه الشروط التواصل على رقم الواتس اب01050121428
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116611
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