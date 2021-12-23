مطلوب مسوق الكترونى للعمل بالسعودية

مطلوب #مسوق_الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء السعودية ) بالشروط الاتية السن لا يزيد عن 30 سنة حاصل على مؤهل عالى اجادة اللغة الانجليزية خبرة سابقة بالسعودية يجيد التسويق عبر الانترنت و السوشيال ميديا خبرة ببرامج السوشيال ميديا واتصميم الأعلانات على من تتوافر لديه الشروط التواصل على رقم الواتس اب 01050121428