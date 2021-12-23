مطلوب مسوق الكترونى للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب #مسوق_الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء السعودية ) بالشروط الاتية السن لا يزيد عن 30 سنة حاصل على مؤهل عالى اجادة اللغة الانجليزية خبرة سابقة بالسعودية يجيد التسويق عبر الانترنت و السوشيال ميديا خبرة ببرامج السوشيال ميديا واتصميم الأعلانات على من تتوافر لديه الشروط التواصل على رقم الواتس اب 01050121428
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116448
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