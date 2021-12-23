مطلوب مسوق الكترونى للعمل بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب #مسوق_الكترونى للعمل بشركة ابليكشن خدمات شهير بالسعودية (جميع انحاء السعودية ) بالشروط الاتية السن لا يزيد عن 30 سنة حاصل على مؤهل عالى اجادة اللغة الانجليزية خبرة سابقة بالسعودية يجيد التسويق عبر الانترنت و السوشيال ميديا خبرة ببرامج السوشيال ميديا واتصميم الأعلانات على من تتوافر لديه الشروط التواصل على رقم الواتس اب 01050121428
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116448
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العنوان:

الجيزة - مصر
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27/11/2021
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