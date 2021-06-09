مطلوب مسوقين لمشغل شركه اتصالات

(فرصة عمل)

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السعودية (عسير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب شركه في مصر توفر مسوقين لمشغل شبكه اتصالات فايبر مؤهلات عليا الراتب 2000 ريال + عموله علي البيع مؤهلات عليا $ خبره بالتسويق الشركه توفر السكن واصدار الاقامه Salatsafer @gmail.com لايوجد اي دفع للتاشيره المندوب يتحمل تكلفه العقد فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: موسسه افاق الجنوب للتسويق
التليفون: 0591207904

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العنوان: - ابها
عسير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096534
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة

شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة

(للبيع)

شاشات عرض تفاعلية باللمس للإستخدامات المتعددة شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوها.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

طابعات الفواتير و الباركود الفورية طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

(للبيع)

تتعدد انطمة التحكم في فتح وغلق الابواب Access Control فمنها من يعمل بالبصمة أو الرقم السري أو الكارا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات الت

نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات الت

(للبيع)

نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات 01017902000 01223333060 نوفر العمالة الم.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: *مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية

*مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#وظائف السعودية *مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية بالمسمى ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

8/6/2021
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صورة الاعلان: *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

*مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *شي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

*سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

(للبيع)

جهاز المناداة أو البيجر هو جهاز إلكتروني صغير متكون من شاشة وأزرار، يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسا.

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)

جهاز الكشف عن المعادن اليدوية وسيلة غير مكلفة لمسح الأشخاص بحثًا عن السكاكين المخبأة وغيرها من الأس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: أقفال وكوالين للشقق والفنادق

أقفال وكوالين للشقق والفنادق

(للبيع)

لكل صحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية bollard

المصدات العمودية bollard

(للبيع)

المصدات العمودية bollard المصدات الهيدروليكية لإيقاف السيارات وأغلاق الطرق تعتبر المصدات الهيدروليك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: معلمة قدرات في المدينه المنوره

معلمة قدرات في المدينه المنوره

(طلب عمل)

أستاذة القدرات والتحصيلي خبرة وحاصلة على شهادة تدريب TOT وعمل اختبارات مستمرة ونماذج ورقي ومحوسب بال.

اتصل

6/6/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

الباحة - السعودية

100 ريال

5/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لشركة سعودية وكيلا بقطر

مطلوب لشركة سعودية وكيلا بقطر

(فرص)

مجموعة شركة سهم للتجارة والصناعة تمتلك 3مصانع ولديها اكثر من 800 صنف من المنتجات الاستهلاكية ذات الا.
العنوان:

الرياض - السعودية

11,411 ريال

5/6/2021
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