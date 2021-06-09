مطلوب مسوقين لمشغل شركه اتصالات

(فرصة عمل)
|مطلوب شركه في مصر توفر مسوقين لمشغل شبكه اتصالات فايبر مؤهلات عليا الراتب 2000 ريال + عموله علي البيع مؤهلات عليا $ خبره بالتسويق الشركه توفر السكن واصدار الاقامه Salatsafer @gmail.com لايوجد اي دفع للتاشيره المندوب يتحمل تكلفه العقد فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موسسه افاق الجنوب للتسويق
|التليفون:
|0591207904
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|العنوان:
|- ابها
عسير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096534
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