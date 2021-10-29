مطلوب مسوقين خبرة فى مجال الخدمات اللوجستيه للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة كبرى للخدمات اللوجستية والتخليص الجمركى بالرياض ولديها فروع بجدة والدمام : #مسوقين خبرة فى مجال الخدمات اللوجستيه والتخليص الجمركى الشروط : •السن يزيد عن 30 سنة شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/10/2021
رقم الإعلان: 2108993
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب #مسئولى_نقل لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب #مسئولى_نقل لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة كبرى للخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب #معلمين_فوم لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب #معلمين_فوم لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة كبرى للخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2021
صورة الاعلان: مقابلات لنجاريين وكهربائية للعمل لدى شركة مقاولات كبرى بالسعودية - في القاهرة مصر

مقابلات لنجاريين وكهربائية للعمل لدى شركة مقاولات كبرى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن اجراء مقابلات للتخصصات التالية للعمل بشركة مقاول.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 فني تبريد وتكييف - في القاهرة مصر

مطلوب 2 فني تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني تبريد وتكييف خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مؤسسة مق.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

4/10/2021
صورة الاعلان: دراسات جدوى لمشروعات مربحة - في القاهرة مصر

دراسات جدوى لمشروعات مربحة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

نقدم في هذا الموقع الكثير من المشاريع والافكار برأس مال وبدون رأس مال وهي مشاريع مربحة.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 دولار

14/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى شركة تسويق عقاري - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى شركة تسويق عقاري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى شركة تسويق عقاري بعباس العقاد عاملة بوفيه ونظافة -السن من 25 حتى 35 -مواعيد العمل من .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/8/2021
صورة الاعلان: مدير مشتريات بجدة - في القاهرة مصر

مدير مشتريات بجدة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل و هام 🎤🗣️ مطلوب لكبري شركات و معارض الأدوات الصحية بجدة ✈️ .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين +.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهن معمارية نقل كفالة - في القاهرة مصر

مطلوب مهن معمارية نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية نجارين و حدادين وسباكين وكهربائية ومليسين محاره ودهانين لنقل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager