(فرصة عمل)
|مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات يفضل من لديه خبرة بالتسويق الالكترونى العمولة 3000 جنيه على كل حصة عقارية يتم الاتفاق عليه من خلال المسوق يمكنك التواصل عبر الواتساب 01146865353
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تسويق بالعمولة
|التليفون:
|01146865353
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103256
1 جنيه
1 جنيه
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1,800 ريال
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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2,000 جنيه
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