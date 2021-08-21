مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات يفضل من لديه خبرة بالتسويق الالكترونى العمولة 3000 جنيه على كل حصة عقارية يتم الاتفاق عليه من خلال المسوق يمكنك التواصل عبر الواتساب 01146865353
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تسويق بالعمولة
التليفون: 01146865353

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العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103256
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