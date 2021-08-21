مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات يفضل من لديه خبرة بالتسويق الالكترونى العمولة 3000 جنيه على كل حصة عقارية يتم الاتفاق عليه من خلال المسوق يمكنك التواصل عبر الواتساب 01146865353