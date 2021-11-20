مطلوب مسوقين اعلانات

(فرصة عمل)
|كود الوظيفةCx6060 تسويق وإعلان علي المواقع الالكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 ) - نظام عقد سنوي يضمن حقوق الموظف ( تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - راتب 4000ج أساسي بالعقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل واثبات الذات - السن من 18 : 55 سنة - مؤهل متوسط - يتم قبول الطلاب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01033019078
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|العنوان:
|شارع 90 الجنوبي - فيلا 402- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112138
4,000 جنيه
5,500 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه