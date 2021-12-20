مطلوب مستشار قانونى للعمل فى السعوديه

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى كبرى مكاتب المحاماة فى مدينه عرعر فى السعوديه ** مستشار قانونى خبرة 8 سنوات على الاقل فى مكاتب المحاماة فى السعوديه يفضل الايزيد السن عن 45 سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل كما يمكنكم التواصل على الرقم/
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

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العنوان: الرياض- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2116109
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري في مدينة نص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لأصحاب الرقي والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من شا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للبيع)

شقة للبيع بمدينة نصر فندقية بموقع مميز جدا بحى السفارات بالقرب من شركة بيبسى شقة 205 متر بالدور 5 بع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للبيع)

شقة بسعر لقطة للبيع 160م صافي تشطيب سوبر لوكس في مدينة نصر في المربع الذهبي بموقع مميز جدا من ابو دا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,350,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: صناعة وتجارة الزى الموحد -مصانع الملابس فى مصر

صناعة وتجارة الزى الموحد -مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

صناعة وتجارة الزى الموحد -مصانع الملابس فى مصر لو محتار تعمل يونيفورم يبقي شكله حلو و في نفس الو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: أفضل شركات اليونيفورم فى مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس

(للبيع)

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: تاجير الوحش الياباني لاند كروزر 2022

تاجير الوحش الياباني لاند كروزر 2022

(للإيجار)

استئجار سيارة لاند كروزر موديل 2022 بسعر مميز 01121759535 سيارة لاند كروزر للايجار فاخرة ، استاجر س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: العاب ملاهى كهربائية ترفيهية الرضوان

العاب ملاهى كهربائية ترفيهية الرضوان

(للبيع)

تقدم شركة الرضوان لالعاب الملاهى الترفيهية الكهربائية باقة من احب العاب الاطفال ومنها: العاب السيارا.
العنوان:

القليوبية - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار 250م في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

مكتب للايجار 250م في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

(للإيجار)

مكتب للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 250 متر تشطيب سوبر لوكس الدور الخامس ويوجد اس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب #سائق_خاص لعائلة كبرى بالسعودية (مكة)

مطلوب #سائق_خاص لعائلة كبرى بالسعودية (مكة)

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل لدى عائلة كبرى بالس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للبيع)

شقة_للبيع بموقع راقى جدا وهادى بمدينة_نصر خلف الحديقة_الدولية من إمتداد شارع عباس_العقاد شقه 200 متر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn

(للبيع)

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لأصحاب الرقي والتميز متاح الان عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدابمدينه نصرعند سيت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

18,000 جنيه

20/12/2021
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