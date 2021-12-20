مطلوب مستشار قانونى للعمل فى السعوديه

تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى كبرى مكاتب المحاماة فى مدينه عرعر فى السعوديه ** مستشار قانونى خبرة 8 سنوات على الاقل فى مكاتب المحاماة فى السعوديه يفضل الايزيد السن عن 45 سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل كما يمكنكم التواصل على الرقم/