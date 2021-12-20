مطلوب مستشار قانونى للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى كبرى مكاتب المحاماة فى مدينه عرعر فى السعوديه ** مستشار قانونى خبرة 8 سنوات على الاقل فى مكاتب المحاماة فى السعوديه يفضل الايزيد السن عن 45 سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل كما يمكنكم التواصل على الرقم/
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|الرياض- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116109
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