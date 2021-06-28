مطلوب مساعد مدير منطقة / و مدير فرع لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - الرياض

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية_الرياض : #مساعد_مدير_منطقة #مدير_فرع الشروط خبرة 5 سنوات شرط اساسي يكون سبق لهم العمل في مطاعم ماكدونالدز حسن المظهر ـ السن لايزيد عن 40 سنة اجادة اللغة الانجليزية المميزات ـ الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية ولكن مجزي جدا وهناك مميزات اخرى ـ مدة العقد سنتان واجازة سنوية مدفوعة الاجر توفر الشركة السكن _المواصلات _الاقامة _التأمين الطبي_تذاكر الطيران من يتوافر به الشروط إرسال الCVعلى