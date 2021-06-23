مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعد مدير مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاست فوود وفاين داينيج حسن المظهر ـ السن لايزيد عن 40 سنة اجادة اللغة الانجليزية المميزات الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية ولكن مجزي جدا وهناك مميزات اخرى مدة العقد سنتان واجازة سنوية مدفوعة الاجر توفر الشركة السكن المواصلات _الاقامة _التأمين الطبي تذاكر الطيران من يتوافر به الشروط برجاء إرسال CV نسخة حديثة PDF / Word +صورة شخصية حديثة – على الواتساب 01097525455
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01097525455
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097796
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14,000 ريال
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اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال