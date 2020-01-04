مطلوب مساعد مدير

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مسوق تسويق خدمات خبرة بالتسويق فترة لا تقل عن سنتان سيكون مساعد المدير الاداري للعمل لدي شركة صيانة وتشغيل الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارات يحدد مع صاحب الشركة الشركة توفر التامين الطبي والاقامة العمل في مدينة ينبع للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب 0201120210130 او 00201060246048 المقابلة غدا الموافق 8\1\2020 بمقر الشركة بي 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين الجيزة اول شارع الهرم اقرب محطة مترو هي الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048110
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بالمعادى - في القاهرة مصر

مطلوب سكرتيرة للعمل لدى صالة مصارعة بالمعادى

(فرصة عمل)

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تطلب صالة مصارعة بالمعادى للعمل لديها سكرتارية بنات وأنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 19 إلى 45 سنة م.
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السلام عليكم مطلوب سكرتيرة تجيد الكمبيوتر حسنات المضهر.
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23/12/2019
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10/12/2019
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(فرصة عمل)

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(فرصة عمل)

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القاهرة - مصر
القسم: 

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25/11/2019
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صورة الاعلان: موظفين للرد علي العملاء - في القاهرة مصر

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(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/11/2019
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

24/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لصالة مصارعة بمدينة نصر موظفة سكرتارية - في القاهرة مصر

مطلوب لصالة مصارعة بمدينة نصر موظفة سكرتارية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تطلب صالة مصارعة بمدينة نصر للعمل لديها سكرتارية بنات وأنسات وسيدات السن يتراوح ما بين 22 إلى 40 سنة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لشركة توزيع مواد غذائية كبرى - في القاهرة مصر

مطلوب لشركة توزيع مواد غذائية كبرى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

سكرتارية راتب من 2500 ل3500 ج سكان القاهرة مندوبين مبيعات وسواقين رواتب من 3000 ج الى 5000 ج بجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب وظائف لجميع التخصصات والمجالات - في القاهرة مصر

مطلوب وظائف لجميع التخصصات والمجالات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* سكرتارية بنات للعمل بمرتبات من 2000 الى 3500 جنية حسب الخبرة * محاسبين خبرة للعمل بمرتبات من 3000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2019
صورة الاعلان: طلوب لشركة توزيع مواد غذائية كبرى - في القاهرة مصر

طلوب لشركة توزيع مواد غذائية كبرى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

سكرتارية راتب من 2500 ل3500 ج سكان القاهرة مندوبين مبيعات وسواقين رواتب من 3000 ج الى 5000 ج بجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب وظائف لجميع التخصصات والمجالات : شركة مصر للتوريدات تعلن عن توافر - في القاهرة مصر

مطلوب وظائف لجميع التخصصات والمجالات : شركة مصر للتوريدات تعلن عن توافر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

سكرتارية بنات للعمل بمرتبات من 2000 الى 3500 جنية حسب الخبرة * محاسبين خبرة للعمل بمرتبات من 3000 جن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2019
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

** مطلوب سكرتارية بنات وشباب خبرة لاتقل عن سنتين (اجادة تامه للاكسيل) - سكان القاهرة - مصرالجديدة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2019
صورة الاعلان: شركه مواد غذائيه كبري تطلب الوظائف الاتية : - في القاهرة مصر

شركه مواد غذائيه كبري تطلب الوظائف الاتية :

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

** مطلوب سكرتارية بنات وشباب خبرة لاتقل عن سنتين (اجادة تامه للاكسيل) - سكان القاهرة - مصرالجديدة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

2/11/2019
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