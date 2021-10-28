مطلوب مساعد مدير انتاج للعمل بمصنع بلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الأحساء ) : مساعد مدير انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . بكالريوس هندسه كيمياء – بكالريوس علوم كيمياء . خبرة 5 سنوات بالصناعات البلاستيكيه ( البولى ايثلين – البولى بروبلين – منتجات التغليف المرن ) . لغه انجليزيه جيده . خبرة بالحاسب الألى برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108880
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