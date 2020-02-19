مطلوب مساعد طبيب بيطرى للسعودية فوووورا

(فرصة عمل)
|تطلب شركة العادلي للسفريات # مساعد طبيب بيطري *يشترط : دبلوم زراعة قسم انتاج حيوانى* العمر من 30 -35 عام # للعمل بالمملكة العربية السعودية # -برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة المسمى الوظيفة بعنوان الرسالة الزقازيق . الزراعة . حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد 01001708994 -01023306662 -0552279966 T - Adly034@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العادلي
|التليفون:
|01023306662 - 0552279966 - 01001708994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الزراعة حى مبارك بجوار سوبر ماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053363
اتصل