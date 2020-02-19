مطلوب مساعد طبيب بيطرى للسعودية فوووورا

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صورة الاعلان: مطلوب مساعد طبيب بيطرى للسعودية فوووورا - في الشرقية مصر

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تطلب شركة العادلي للسفريات # مساعد طبيب بيطري *يشترط : دبلوم زراعة قسم انتاج حيوانى* العمر من 30 -35 عام # للعمل بالمملكة العربية السعودية # -برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة المسمى الوظيفة بعنوان الرسالة الزقازيق . الزراعة . حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد 01001708994 -01023306662 -0552279966 T - Adly034@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العادلي
التليفون: 01023306662 - 0552279966 - 01001708994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الزراعة حى مبارك بجوار سوبر ماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053363
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صورة الاعلان: مطلوب أطباء بيطرين للسعودية فووورا - في الشرقية مصر

مطلوب أطباء بيطرين للسعودية فووورا

(فرصة عمل)

- في الشرقية مصر

تطلب شركة العادلي للسفريات # أطباء بيطرين *خبرة لاتقل عن 5 سنوات بالصيدليات البيطرية - العمر من 3.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

19/2/2020
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