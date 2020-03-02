مطلوب مساعد طباخ - وويتر - لمطعم بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمطعم بالسعودية .الرياض:- ::{{●مساعد طباخ ●}}:: - العمر من 22 : 27 سنة - وجبتين رئسيه وقت العمل+ست ايّام عمل+١٠ ساعات عمل+تأمين طبي +سكن ومواصلات **ـ متطلبات الوظيفة:- مساعد الطباخ احتاج منه السرعه واظاهر الوجه أثناء التصوير وارسال الفديو لنا ١- تقطيع بصل برينواز ٢- بصل جوليان ٣- طماطم ناعمه ٤- بقدونس ناعم ٥- لحم ودجاج جوليان ٦- لحم ودجاج برينواز ::{{●ويتر ●}}:: - العمر من 22 : 27 سنة - عمل سابقا بالحفلات والمطاعم - وجبتين رئسيه وقت العمل+ست ايّ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054748
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2,000 ريال
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2,000 ريال
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