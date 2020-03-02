مطلوب مساعد طباخ - وويتر - لمطعم بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمطعم بالسعودية .الرياض:- ::{{●مساعد طباخ ●}}:: - العمر من 22 : 27 سنة - وجبتين رئسيه وقت العمل+ست ايّام عمل+١٠ ساعات عمل+تأمين طبي +سكن ومواصلات **ـ متطلبات الوظيفة:- مساعد الطباخ احتاج منه السرعه واظاهر الوجه أثناء التصوير وارسال الفديو لنا ١- تقطيع بصل برينواز ٢- بصل جوليان ٣- طماطم ناعمه ٤- بقدونس ناعم ٥- لحم ودجاج جوليان ٦- لحم ودجاج برينواز ::{{●ويتر ●}}:: - العمر من 22 : 27 سنة - عمل سابقا بالحفلات والمطاعم - وجبتين رئسيه وقت العمل+ست ايّ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01002179332-01002179333

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العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054748
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25/2/2020
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مطلوب باريستا للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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الجيزة - مصر
القسم: 

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17/2/2020
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مطلوب معلمين بروستد لمطعم بالسعودية

(فرصة عمل)

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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16/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف اسماك لمطعم بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب شيف اسماك لمطعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المطاعم بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً: ـ 📌 ::{{.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "المدينة المنورة" ************************************ شيف شاورما - شي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مدير مطعم / كافيه للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مدير مطعم / كافيه للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مدير مطعم / كافيه - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - لا يزيد ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا بارستا للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا بارستا للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بالسعوديه ( الرياض ) بارستا خبره بالمجال شرط المهنه بالجواز ( حلوانى ) برجا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ***************.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ***************.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
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