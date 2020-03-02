مطلوب مساعد طباخ - وويتر - لمطعم بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمطعم بالسعودية .الرياض:- ::{{●مساعد طباخ ●}}:: - العمر من 22 : 27 سنة - وجبتين رئسيه وقت العمل+ست ايّام عمل+١٠ ساعات عمل+تأمين طبي +سكن ومواصلات **ـ متطلبات الوظيفة:- مساعد الطباخ احتاج منه السرعه واظاهر الوجه أثناء التصوير وارسال الفديو لنا ١- تقطيع بصل برينواز ٢- بصل جوليان ٣- طماطم ناعمه ٤- بقدونس ناعم ٥- لحم ودجاج جوليان ٦- لحم ودجاج برينواز ::{{●ويتر ●}}:: - العمر من 22 : 27 سنة - عمل سابقا بالحفلات والمطاعم - وجبتين رئسيه وقت العمل+ست ايّ