مطلوب مساعدين شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب مساعد شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة سابقة بالعمل داخل المطاعم والفنادق ديبلوم او شهادات مهنية في نفس المجال الراتب الشهري حسب المؤهلات والخبرة سيتوفر المترشح على: السكن، المواصلات، الاكل والتغطية الصحية مؤمنة عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة من جواز السفر. -سيرة ذاتية باللغة العربية أو الانجليزية . -صور من نماذج اعمالك الشخصية ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212707020119
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|العنوان:
|- ابوظبي
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049183
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(فرصة عمل)- في الإمارات
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