مطلوب مساعدين شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مساعد شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة سابقة بالعمل داخل المطاعم والفنادق ديبلوم او شهادات مهنية في نفس المجال الراتب الشهري حسب المؤهلات والخبرة سيتوفر المترشح على: السكن، المواصلات، الاكل والتغطية الصحية مؤمنة عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة من جواز السفر. -سيرة ذاتية باللغة العربية أو الانجليزية . -صور من نماذج اعمالك الشخصية ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212707020119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ابوظبي
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049183
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