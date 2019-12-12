مطلوب مساعدين شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية

مطلوب مساعد شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 يشترط في المترشح ان يكون من جنسية مغربية خبرة سابقة بالعمل داخل المطاعم والفنادق ديبلوم او شهادات مهنية في نفس المجال الراتب الشهري حسب المؤهلات والخبرة سيتوفر المترشح على: السكن، المواصلات، الاكل والتغطية الصحية مؤمنة عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة من جواز السفر. -سيرة ذاتية باللغة العربية أو الانجليزية . -صور من نماذج اعمالك الشخصية ا