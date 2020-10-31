(فرصة عمل)
|مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج - راتب 2500 : 3500ج طبقا للخبرة - زيادات سنوية مرتين في السنة مع حوافز شهرية - نسبة الزيادة السنوية 12% - نظام إقامة متكامل ( سكن و 3 وجبات ومواصلات ) - السن من 18 : 35 سنة - مؤهل اعدادي علي الأقل - شباب فقط - يشترط تأجيل او موقف نهائي من التجنيد - العمل 23 يوم واسبوع إجازة للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسام
|التليفون:
|01022785176
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|العنوان:
|عمارات الميرلاند - عماره رقم 5 - الدور الرابع - مكتب 402- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070909
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