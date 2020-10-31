مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج - راتب 2500 : 3500ج طبقا للخبرة - زيادات سنوية مرتين في السنة مع حوافز شهرية - نسبة الزيادة السنوية 12% - نظام إقامة متكامل ( سكن و 3 وجبات ومواصلات ) - السن من 18 : 35 سنة - مؤهل اعدادي علي الأقل - شباب فقط - يشترط تأجيل او موقف نهائي من التجنيد - العمل 23 يوم واسبوع إجازة للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176