مطلوب مساح عام للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالسعودية (المدينة المنورة)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالسعودية (المدينة المنورة) : #مساح_عام خبرة لاتقل عن 5 سنوات •سكن- تأمين طبي- اقامات- تذاكر طيران شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان