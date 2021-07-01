(فرصة عمل)
|لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مساحين أن يكون حاصل على ليسانس آداب /// جغرافيا أو معهد المسـاحة خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال ويعمل على GPS & Total مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|مطلوب مساحين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098966
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11 ريال
1,111 ريال
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
30 ريال
30 ريال