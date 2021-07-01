لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مساحين أن يكون حاصل على ليسانس آداب /// جغرافيا أو معهد المسـاحة خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال ويعمل على GPS & Total مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد