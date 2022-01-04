مطلوب مسئول مشتريات للعمل بشركة مواد غذائية بحفر الباطن السعودية

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( حفر الباطن ) : مسؤل مشتريات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالسعوديه كا مسؤل مشتريات . خبرة بمشتريات المواد الغذائيه فقط . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى