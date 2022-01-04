مطلوب مسئول مشتريات للعمل بشركة مواد غذائية بحفر الباطن السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( حفر الباطن ) : مسؤل مشتريات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالسعوديه كا مسؤل مشتريات . خبرة بمشتريات المواد الغذائيه فقط . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117940
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3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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