مطلوب مسئول مشتريات للعمل بشركة مواد غذائية بحفر الباطن السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( حفر الباطن ) : مسؤل مشتريات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالسعوديه كا مسؤل مشتريات . خبرة بمشتريات المواد الغذائيه فقط . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : hr@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117797
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العنوان:

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القسم: 

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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للكويت - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب توصيل لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب توصيل لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 . .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسئول تاجير سيارات للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب مسئول تاجير سيارات للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مسؤل تأجير سيارات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2021
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