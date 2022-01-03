مطلوب مسئول مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#مسئول_ مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية خبرة من 2-5 سنوات في شركات الالكترونيات والاجهزة المنزلية * لكبرى شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية (بيع و صيانه ) بالسعوديه *طبيعة التعاقد : ـ مدة العقد سنتان ـ الراتب مجزى +حوافز شهريه و الشركة تتحمل وتوفر كل شى وتكاليف السفر للسعوديه برجاء ارسال السيرة الذاتيةعلي reem@forbusinesseg.com للتواصل 01098206020 :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01098206020

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117709
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرص سفر لكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

فرص سفر لكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)

#IT/Telecom Services Manager #IT/Telecom Center Head خبرة من 2-5 سنوات في شركات الالكترونيات والاجهز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب مشرفيين وفنيين صيانةأجهزة إلكترونيةلكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

مطلوب مشرفيين وفنيين صيانةأجهزة إلكترونيةلكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)

مشرفيين فنيين صيانة الاجهزة الذكية مثل (هواتف المحمول-الكاميرات .) فنيين صيانةاجهزة التحكم المنزل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: فرص عمل بكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

فرص عمل بكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)

CE_technical_center_support_supervisor CE_technical_center_head CE_technical_support_specialist CE_c.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: تصميم ديكورات داخلية فلل - محلات تجارية

تصميم ديكورات داخلية فلل - محلات تجارية

(طلب عمل)

تصميم ديكورات داخلية(قصور-فلل-مكاتب-محلات تجارية.) تصميم ديكورات خارجية (واجهات فلل - حدائق. ) تصم.

500 ريال

3/1/2022
صورة الاعلان: عمل أبحاث علمية بأرخص الأسعار

عمل أبحاث علمية بأرخص الأسعار

(للبيع)

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتص.

1 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: مساعد باحث علمي

مساعد باحث علمي

(فرصة عمل)

المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي خدماتنا للأبحاث ماجستير ودكتوراه المساعدة فيما يلي : - اقتراح ع.

1 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
القسم: 

500 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

(طلب عمل)

شركة تبادر للمقاولات تأسست عام 2011 وتخصصت منذ انطلاقها فى اعمال الانشاءات المختلفة .
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

30/12/2021
صورة الاعلان: دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة - وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: شركة كشف تسربات المياه بالرياض

شركة كشف تسربات المياه بالرياض

(فرص)

تقدم شركة الهدي بالرياض جميع خدمات كشف وصيانة تسربات المياه ، جميع انواع العزل المائي والحراري ، رش .
العنوان:

الرياض - السعودية

200 ريال

30/12/2021
صورة الاعلان: مؤسسة روز الرياض

مؤسسة روز الرياض

(للبيع)

مؤسسة روز الرياض متخصصون في تنفيذ وتركيب أعمال الكاميرات والمراقبة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: #مدير مالى و بنكى #محاسب عام #محاسب قانونى #محصل مالى

#مدير مالى و بنكى #محاسب عام #محاسب قانونى #محصل مالى

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبرى الشركات بالسعودية: #مدير مالى و بنكى #محاسب عام #محاسب قانونى #محصل مالى الشروط .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

28/12/2021
صورة الاعلان: مقاول اسفلت الاحساء

مقاول اسفلت الاحساء

(للبيع)

متخصصون فى عمل اسفلت الطروق وأمام المنازل والمحلات والردميان والبسكورس.

15 ريال

28/12/2021
صورة الاعلان: شحن الي جميع دول العالم جوي

شحن الي جميع دول العالم جوي

(فرص)

المنال للشحن الجوي تقدم افضل اسعار وافضل خدمة للشحن الجوي تصدير واستيراد لكل انحاء العالم وتخليص شها.
العنوان:

الرياض - السعودية

6 ريال

28/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرة السعودية الامارات تركيا

تاشيرة السعودية الامارات تركيا

(للبيع)

اصدار تأشيرات دخول دول الخليج و تركيا 🛂 لكل الجنسيات المسموحه و الاعمار المملكه العربية الس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

100 ريال

27/12/2021
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