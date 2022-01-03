مطلوب مسئول مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية

(فرصة عمل)
|#مسئول_ مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية خبرة من 2-5 سنوات في شركات الالكترونيات والاجهزة المنزلية * لكبرى شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية (بيع و صيانه ) بالسعوديه *طبيعة التعاقد : ـ مدة العقد سنتان ـ الراتب مجزى +حوافز شهريه و الشركة تتحمل وتوفر كل شى وتكاليف السفر للسعوديه برجاء ارسال السيرة الذاتيةعلي reem@forbusinesseg.com للتواصل 01098206020 :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117709
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500 ريال
1 ريال
1 ريال
500 ريال
500 ريال
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200 ريال
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15 ريال
6 ريال
100 ريال