مطلوب مسئول مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية

#مسئول_ مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية خبرة من 2-5 سنوات في شركات الالكترونيات والاجهزة المنزلية * لكبرى شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية (بيع و صيانه ) بالسعوديه *طبيعة التعاقد : ـ مدة العقد سنتان ـ الراتب مجزى +حوافز شهريه و الشركة تتحمل وتوفر كل شى وتكاليف السفر للسعوديه برجاء ارسال السيرة الذاتيةعلي reem@forbusinesseg.com للتواصل 01098206020 :