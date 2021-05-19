مطلوب مسئول مشتريات خارجية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية مسـئول مشتريات خارجية external purchasesعلى ان يكون بكالوريوس تجارة سبق له العمل فى الإستيراد والتصدير اللغة الإنجليزية Excellent خبرة من 5 : 10 سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094372
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3,000 ريال
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3,000 ريال
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