مطلوب مسئول مبيعات لكبرى مراكز التسوق بالكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مراكز التسوق فى الكويت : مسؤل مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . ذكور واناث . مؤهل عالى . خبرة بمجال الملابس لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الواتس مع ذكر المسمى: واتس اب 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117443
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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