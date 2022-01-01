مطلوب مسئول مبيعات لكبرى مراكز التسوق بالكويت

مطلوب لكبرى مراكز التسوق فى الكويت : مسؤل مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . ذكور واناث . مؤهل عالى . خبرة بمجال الملابس لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الواتس مع ذكر المسمى: واتس اب 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى