مطلوب مسئول حركة نقل لشركة مقاولات بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية :- مطلوب فوراً:- ::{{● مسئولين حركة نقل ●}}:: - - يشترط خبرة فى مجال المقاولات تتراوح من 6 : 15 سنة - العمر لا يزيد عن 40 عاما - يفضل ولا يشترط خبرة سابقة بالمملكة العربية السعودية {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مسئول حركة نقل )::}} info@eltaef.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام ال