مطلوب مسئول حركة نقل لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية :- مطلوب فوراً:- ::{{● مسئولين حركة نقل ●}}:: - - يشترط خبرة فى مجال المقاولات تتراوح من 6 : 15 سنة - العمر لا يزيد عن 40 عاما - يفضل ولا يشترط خبرة سابقة بالمملكة العربية السعودية {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مسئول حركة نقل )::}} info@eltaef.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179336
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049384
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3,500 ريال
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2,000 ريال