مطلوب مسئول حركة خلاطات خرسانة جاهزة لمصنع خرسانة بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة لفروعها بالسعودية:- مطلوب فورا :ـ ::{{● مسئول حركة / سيارات خرسانة جاهزة ●}}:: - راتب 3000 ريال + نسبة لاتقل عن 1000 ريال شهريا - خبرة تتراوح من 7 الى 15 سنة - لدية خبرة بالتعامل مع GPS - مسئول عن حركة وسير السيارات والدليل لسواقين خلاطات الخرسانة للمواقع - ادارة المواقع ومتابعة سير العمل لكل سواقين خلاطات الخرسانة +العملاء من داخل غرفة التحكم (GPS) {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047347
اتصل
اتصل
اتصل
111,111 جنيه
اتصل
2,500 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
2,000 ريال
اتصل