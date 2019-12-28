مطلوب مسئول حركة خلاطات خرسانة جاهزة لمصنع خرسانة بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة لفروعها بالسعودية:- مطلوب فورا :ـ ::{{● مسئول حركة / سيارات خرسانة جاهزة ●}}:: - راتب 3000 ريال + نسبة لاتقل عن 1000 ريال شهريا - خبرة تتراوح من 7 الى 15 سنة - لدية خبرة بالتعامل مع GPS - مسئول عن حركة وسير السيارات والدليل لسواقين خلاطات الخرسانة للمواقع - ادارة المواقع ومتابعة سير العمل لكل سواقين خلاطات الخرسانة +العملاء من داخل غرفة التحكم (GPS) {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنو