مطلوب مسئول تاجير سيارات للعمل بالكويت

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مسؤل تأجير سيارات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بشركات تأجير السيارات لا تقل عن سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى