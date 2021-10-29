مطلوب #مسئولى_نقل لشركة كبري للخدمات اللوجستية بالرياض

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة كبرى للخدمات اللوجستية والتخليص الجمركى بالرياض ولديها فروع بجدة والدمام : #مسئولى_نقل الشروط : •السن يزيد عن 30 سنة •( يحمل رخصة قيادة وإجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى) شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108991
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