مطلوب #مسؤول_مبيعات لشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن اجراء مقابلات للتخصص التالى للعمل بشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج #مسؤول_مبيعات خريجى الكليات الآتية : •#صيدلة •#زراعة (تغذية) •#العلوم •#الاقتصاد_المنزلي (تغذية) الشروط : 1.يفضل خبرة سابقة في مجال المبيعات. 2.مهارات اتصال ممتازة، سواء شفهية وخطية. 3.مهارات تنظيمية جيدة والقدرة على تعدد المهام. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى الإسكندرية- اﻹسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097547
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