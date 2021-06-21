مطلوب #مسؤول_مبيعات لشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن اجراء مقابلات للتخصص التالى للعمل بشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج #مسؤول_مبيعات خريجى الكليات الآتية : •#صيدلة •#زراعة (تغذية) •#العلوم •#الاقتصاد_المنزلي (تغذية) الشروط : 1.يفضل خبرة سابقة في مجال المبيعات. 2.مهارات اتصال ممتازة، سواء شفهية وخطية. 3.مهارات تنظيمية جيدة والقدرة على تعدد المهام. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

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العنوان: 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى الإسكندرية- اﻹسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097547
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السعر
تاريخ الإعلان
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محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

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21/6/2021
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21/6/2021
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مهندس مدنى شبكات وصرف صحى

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21/6/2021
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صورة الاعلان: مطلوب 3 كهربائي عام

مطلوب 3 كهربائي عام

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21/6/2021
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21/6/2021
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مطلوب معلم معجنات مني شامية

(فرصة عمل)

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21/6/2021
صورة الاعلان: شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة من المالك بسعر مغري

شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة من المالك بسعر مغري

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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20/6/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى 2400م للبيع

مصنع غذائى 2400م للبيع

(للبيع)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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20/6/2021
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جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

26,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: للبيع مزرعه 5 فدان رى نيلى بالقرب من القاهره

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(للبيع)

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العنوان:

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20/6/2021
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العنوان:

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القسم: 

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20/6/2021
صورة الاعلان: مدرس فيزياء /** خبرة 30سنة ولغات

مدرس فيزياء /** خبرة 30سنة ولغات

(طلب عمل)

مدرس فيزياء /** خبرة 30سنة ولغات /** ل 3 ثانوي01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/6/2021
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