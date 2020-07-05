مطلوب مسؤول شؤون موظفين

(فرصة عمل)
|-النظر في طلبات التوظيف المقدمة من الأقسام ونشر الإعلان ومتابعة الإعلان حتى التوظيف من مقابلات وخلافه. -إعداد وتنظيم وثائق وملفات الموظفين وتجهيز العقود . -المتابعة مع IT لعمل جرد وتسليم عهده. -تخطيط وتحديد الإجراءات الإدارية التي تربط بين النظام الإداري للشركة وبين الموظفين العاملين فيها -التحسين الدوري والتطوير من الإجراءات الإدارية داخل الشركة -التأكد من التزام الموظفين بكافة الإجراءات والسياسات والقوانين الداخلية للشركة -إعداد كشوف رواتب الموظفين وتوقيع الجزاءات والحوافز طبقاً لقوانين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو معاذ
|التليفون:
|0504147344
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062288
1 ريال
1,500 ريال
1 ريال
100 ريال
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1 ريال
2,000 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
100 ريال