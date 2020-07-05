مطلوب مسؤول شؤون موظفين

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
-النظر في طلبات التوظيف المقدمة من الأقسام ونشر الإعلان ومتابعة الإعلان حتى التوظيف من مقابلات وخلافه. -إعداد وتنظيم وثائق وملفات الموظفين وتجهيز العقود . -المتابعة مع IT لعمل جرد وتسليم عهده. -تخطيط وتحديد الإجراءات الإدارية التي تربط بين النظام الإداري للشركة وبين الموظفين العاملين فيها -التحسين الدوري والتطوير من الإجراءات الإدارية داخل الشركة -التأكد من التزام الموظفين بكافة الإجراءات والسياسات والقوانين الداخلية للشركة -إعداد كشوف رواتب الموظفين وتوقيع الجزاءات والحوافز طبقاً لقوانين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو معاذ
التليفون: 0504147344

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062288
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر

كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر

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كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر عرض لبراد هولندي بورق بحالة مميزة وأبعاد ممتازة للبيع بجدة.
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5/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائقين فورك لفت ودينات وشاحنات

مطلوب سائقين فورك لفت ودينات وشاحنات

(فرصة عمل)

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الرياض - السعودية
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1,500 ريال

5/7/2020
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معلمات للتأسيس والمتابعة وصعوبات التعلم في جميع أنحاء المملكة

(فرصة عمل)

معلمات تأسيس ومتابعة وشرح الدروس وتحفيظ القرآن بالتجويد وتعليم القراءة والكتابة بالطريقة النورانية و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/7/2020
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(للبيع)

نوفر معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

3/7/2020
صورة الاعلان: قاعه الكاميليا للافراح والموتمرات

قاعه الكاميليا للافراح والموتمرات

(للإيجار)

الفرحه عليك والباقي علينا عروض قاعة الكاميليا ل50 شخص بوفيه لعدد 50 شخص معجنات - حلا شاي -قهوه.
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مكة - السعودية
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2/7/2020
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تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وغ

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.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكا.
القسم: 

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1/7/2020
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صورة الاعلان: للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4 الجير بوكس : ثنائي.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

29/6/2020
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مطلوب فني تبريد وتكيف مركزي واسبليت

(فرصة عمل)

مطلوب فني تبريد وتكيف مكيفات مركزي واسبليت من الهند مشروع خاص بس.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

2,000 ريال

29/6/2020
صورة الاعلان: مهندس معماري وديكور ,, أبحث عن عمل عن بعد

مهندس معماري وديكور ,, أبحث عن عمل عن بعد

(طلب عمل)

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العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

28/6/2020
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إمتلك الأن براد نظيف لن يحتاج منك أي مصاريف إضافية

(للبيع)

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العنوان:

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1 ريال

27/6/2020
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بوابات التعقيم الذاتي الحديثه

(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

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27/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب طبيبة اسنان عام

مطلوب طبيبة اسنان عام

(فرصة عمل)

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العنوان:

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26/6/2020
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شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية

(للبيع)

شاحنات فولفو للبيع بالسعودية بأسعار تنافسية رقم العرض هو 628152 شاحنه فولفو FH460 موديل : 2015 الجير.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

25/6/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

بوابات الجراج الإكترونية للسيارات والجراجات هى الحل الامثل للتحكم فى حركة الدخول والخروج الخاصة ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/6/2020
صورة الاعلان: دينا نقل عفش بالرياض ابو بكر

دينا نقل عفش بالرياض ابو بكر

(فرص)

دينا نقل عفش الرياض 0532490929 غرف نوم مكيفات مجالس ثلاجات دينا نقل عفش الرياض 0532490929 غرف نوم مك.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

25/6/2020
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