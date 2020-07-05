مطلوب مسؤول شؤون موظفين

-النظر في طلبات التوظيف المقدمة من الأقسام ونشر الإعلان ومتابعة الإعلان حتى التوظيف من مقابلات وخلافه. -إعداد وتنظيم وثائق وملفات الموظفين وتجهيز العقود . -المتابعة مع IT لعمل جرد وتسليم عهده. -تخطيط وتحديد الإجراءات الإدارية التي تربط بين النظام الإداري للشركة وبين الموظفين العاملين فيها -التحسين الدوري والتطوير من الإجراءات الإدارية داخل الشركة -التأكد من التزام الموظفين بكافة الإجراءات والسياسات والقوانين الداخلية للشركة -إعداد كشوف رواتب الموظفين وتوقيع الجزاءات والحوافز طبقاً لقوانين