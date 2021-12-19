مطلوب مسؤل موارد بشريه للعمل فى السعوديه

تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات فى مدينه الرياض فى السعوديه ** موارد بشريه خبرة ٥ سنوات في المجال ويفضل سبق له العمل بالمملكه من قبل والسن لايزيد عن ٤٥ سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة