مطلوب مسؤل موارد بشريه للعمل فى السعوديه

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات فى مدينه الرياض فى السعوديه ** موارد بشريه خبرة ٥ سنوات في المجال ويفضل سبق له العمل بالمملكه من قبل والسن لايزيد عن ٤٥ سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115872
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للبيع)

شقة للبيع بالمنطقة الثامنة مدينة نصر خلف مصر للطيران على حديقة 220 متر بالدور 8 بعمارة 8 أدوار ورووف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متمي جدا بمدينه نصرفي اول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متمي جدا بمدينه نصرفي اول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا معدات تقيله للعمل فى السعوديه

مطلوب مهندس ميكانيكا معدات تقيله للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات فى مدينه الرياض فى الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: صيانة ثلاجات وديب فريزر وايت ويل

صيانة ثلاجات وديب فريزر وايت ويل

(فرص)

LSIمركز صيانة وايت ويل الدقهلية , صيانة ثلاجة وايت ويل الدقهلية , صيانة غسالات وايت ويل الدقهلية ,صي.
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

220 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: احجزH1ليموزي ن مصر توصيلك|استقب الك مطارات

احجزH1ليموزي ن مصر توصيلك|استقب الك مطارات

(للإيجار)

فان H1للايجار لتوصيل واستقبال المطارات بخصم يصل الي 20% علي جميع الرحلات السياحية والتنقل الجماعى خ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

550 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: طبي للبيع في مشاريع تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة 50

طبي للبيع في مشاريع تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة 50

(للبيع)

بشرة سارة للاطباء والصيادلة ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة تملك وحدة طبية بمقدم 10% فقط تبداء من 50 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لعشاق التميز والرقي متاح الان عرض شقة مفروشة للايجااليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بالقرب م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للبيع)

شقة_للبيع مميزة جدا بفيو رائع على حديقة_الطفل و على شارع مكرم_عبيد الرئيسى جميع مطلات الشقة على حديق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,800,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للإيجار)

مطلوب فورا شقق قانون جديد لسرعه التعاقد في مكرم و عباس العقاد وقريب من سيتي ستار بسعر 6000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: متخصصون في جميع الأزياء الموحدة

متخصصون في جميع الأزياء الموحدة

(للبيع)

متخصصون في جميع الأزياء الموحدة 01118689995 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم لدينا .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا في مدينة نصر فيو حديقه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقة بالمنطقة الثامنة للبيع

شقة بالمنطقة الثامنة للبيع

(للبيع)

شقة بالمنطقة الثامنة للبيع شقة 110م خلف السراج مول 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ خلفية ـ غاز سوبر لوك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

710,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للبيع)

شقة للبيع لقطة بالمنطقة الثامنة بمدينة نصر بموقع هادى وراقى متفرع من ذاكر حسين من أخر إمتداد مكرم عب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لاصحاب الرقي والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من عب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

19/12/2021
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