مطلوب مربية طفل مقيمة (مؤهل عالي) مرتب5000ج

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فورا مربية أطفال مؤهل عالي لرعابة توام سنة ونص ونظافة منزلية في سموحة بالإسكندرية بمرتب شهري 5000 جنيه . السن لا يزيد عن 30 سنة بشرط ان تكون مقيمة أقامة كاملة 24 ساعة (مبيت) واجازة اسبوعية للتواصل واتساب او اتصال : 01223333060 أتصال فقط : 01017902000 / 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046250
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الوطنية لتوفير جميع انواع العمالة المنزلية للأسر بالضمانات - في الإسكندرية مصر

الوطنية لتوفير جميع انواع العمالة المنزلية للأسر بالضمانات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر لكم جميع انواع العمالة المنزلية المميزة ( شغالات _ بيبى سيتر _ مرافقة مسن - عمال نظافة ) مش من.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مصنع بيبسي يطلب شباب للعمل بمرتب3500 جنيه - في الإسكندرية مصر

مصنع بيبسي يطلب شباب للعمل بمرتب3500 جنيه

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بيبسي بالقاهرة يطلب شباب للعمل طبيعة العمل : تعبئا وتغليف حاجة سهلة العدد محدود جدا الشغل12 س.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,500 جنيه

24/9/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager