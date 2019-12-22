مطلوب مربية طفل مقيمة (مؤهل عالي) مرتب5000ج

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فورا مربية أطفال مؤهل عالي لرعابة توام سنة ونص ونظافة منزلية في سموحة بالإسكندرية بمرتب شهري 5000 جنيه . السن لا يزيد عن 30 سنة بشرط ان تكون مقيمة أقامة كاملة 24 ساعة (مبيت) واجازة اسبوعية للتواصل واتساب او اتصال : 01223333060 أتصال فقط : 01017902000 / 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046250
اتصل
3,500 جنيه