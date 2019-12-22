مطلوب مربية طفل مقيمة (مؤهل عالي) مرتب5000ج

مطلوب للعمل فورا مربية أطفال مؤهل عالي لرعابة توام سنة ونص ونظافة منزلية في سموحة بالإسكندرية بمرتب شهري 5000 جنيه . السن لا يزيد عن 30 سنة بشرط ان تكون مقيمة أقامة كاملة 24 ساعة (مبيت) واجازة اسبوعية للتواصل واتساب او اتصال : 01223333060 أتصال فقط : 01017902000 / 01126700074