مطلوب مراقب مبيعات لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض ) :

مراقب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبره بالمواد الغذائيه لا تقل عن 3 سنوات . اجاده اللغه الأنجليزيه . رخصه قياده سعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى