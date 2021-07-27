مطلوب مراقب كاميرات

بسيتي ستارز بمدينة نصر ) مراقب كاميرات 8 ساعات : راتب 2000ج ( – ال يشترط الخبرة + تامينات + زيادة سنوية 2 في السنة – شباب فقط – السن من 18 : 35 سنة – ال يتم قبول الطالب نهائيا – ال يشترط موقف الجيش الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973