مطلوب مراقب كاميرات

(فرصة عمل)
|بسيتي ستارز بمدينة نصر ) مراقب كاميرات 8 ساعات : راتب 2000ج ( – ال يشترط الخبرة + تامينات + زيادة سنوية 2 في السنة – شباب فقط – السن من 18 : 35 سنة – ال يتم قبول الطالب نهائيا – ال يشترط موقف الجيش الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- المنيا
المنيا - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100733
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