مطلوب مراقب كاميرات

(فرصة عمل)
|بسيتي ستارز بمدينة نصر مراقب كاميرات 8 ساعات : راتب 2000ج – لا يشترط الخبرة + تامينات + زيادة سنوية – شباب فقط – السن من 18 : 35 سنة خريجين فقط – يشترط موقف الجيش للتواصل واتس اب فقط كود الوظيفة 30102134
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النيل للتخطيط السياحة و الدعم التقني
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والا- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098839
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