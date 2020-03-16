مطلوب مراقب طرق خبرة لمجموعه شركات مقاولات كبرى بالسعوديه (ابها)

مطلوب لمجموعه شركات مقاولات كبرى بالسعوديه (ابها) # مراقب_طرق خبرة من 3-5 سنوات شروط الوظيفه: 1-مراقبين طرق خبرة فى مجال المقاولات العامة والطرق و الكبارى و السلامة المرورية 2- الاشراف على العمالة ورفع تقارير يومية لادارة المشاريع مع عمل الحصورات الاولية 3- شخصيه قياديه 4- العمر لا يتجاوز 35 عام من يتوفر فيه الشروط الرجاء ارسال السرة الذاتية على (cv.elharamain@gmail.com) مع كتابه المسمى الوظيفى. للاستفسار على رقم: 01009842278