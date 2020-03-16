مطلوب مراقب طرق خبرة لمجموعه شركات مقاولات كبرى بالسعوديه (ابها)

(مطلوب)
|مطلوب لمجموعه شركات مقاولات كبرى بالسعوديه (ابها) # مراقب_طرق خبرة من 3-5 سنوات شروط الوظيفه: 1-مراقبين طرق خبرة فى مجال المقاولات العامة والطرق و الكبارى و السلامة المرورية 2- الاشراف على العمالة ورفع تقارير يومية لادارة المشاريع مع عمل الحصورات الاولية 3- شخصيه قياديه 4- العمر لا يتجاوز 35 عام من يتوفر فيه الشروط الرجاء ارسال السرة الذاتية على (cv.elharamain@gmail.com) مع كتابه المسمى الوظيفى. للاستفسار على رقم: 01009842278
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الحرمين لإلحاق العماله المصريه بالخارج
|التليفون:
|01009842278
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|العنوان:
|5ش عامر - ميدان المساحه- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056093
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