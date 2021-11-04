مطلوب مراقب حركة نقليات ( فورمان ) لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه (

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض ) مراقب حركه نقليات ( فورمان ) بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بشركات النقل والشاحنات لا تقل عن سنتين . رخصه قياده سعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى