مطلوب مراقبين ميكانيكا انشاءات للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_للتوظيف لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●مراقبين ميكانيكا ●}}:: - خبرات من 8 : 15 سنة - يجيد متابعة الاعمال فى الموقع ويجيد تسليمها للجهات الاستشارية ويكون لديه سابقة اعمال جيدة . وشهادات معتمدة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مراقب ميكانيكا )::}} info@eltaef.com للاستفسار:- / 01002179336 / 01015627553 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت