مطلوب مراقبين ميكانيكا انشاءات للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_للتوظيف لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●مراقبين ميكانيكا ●}}:: - خبرات من 8 : 15 سنة - يجيد متابعة الاعمال فى الموقع ويجيد تسليمها للجهات الاستشارية ويكون لديه سابقة اعمال جيدة . وشهادات معتمدة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مراقب ميكانيكا )::}} info@eltaef.com للاستفسار:- / 01002179336 / 01015627553 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179336
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049578
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل