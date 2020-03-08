مطلوب مراقبين انشاءات تشطيبات لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً ::{{● مراقب انشاءات وتشطيبات ●}}:: - شرط خبرة كمراقب انشاءات وتشطيبات معا - خبرة من 7 : 10 سنوات - شرط خبرة سابقة بالسعودية. 📌 بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مراقب انشاءات وتشطيبات ):: h.s@eltaef.com 33047740 02☎️ للاستفسار :- 01015627553/ / 01002179336 / الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01015627553
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056000
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3,500 ريال