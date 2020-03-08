مطلوب مراقبين انشاءات تشطيبات لشركة مقاولات بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً ::{{● مراقب انشاءات وتشطيبات ●}}:: - شرط خبرة كمراقب انشاءات وتشطيبات معا - خبرة من 7 : 10 سنوات - شرط خبرة سابقة بالسعودية. 📌 بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مراقب انشاءات وتشطيبات ):: h.s@eltaef.com 33047740 02☎️ للاستفسار :- 01015627553/ / 01002179336 / الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت