مطلوب مراقبين انشاءات تشطيبات لشركة مقاولات بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً ::{{● مراقب انشاءات وتشطيبات ●}}:: - شرط خبرة كمراقب انشاءات وتشطيبات معا - خبرة من 7 : 10 سنوات - شرط خبرة سابقة بالسعودية. 📌 بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مراقب انشاءات وتشطيبات ):: h.s@eltaef.com 33047740 02☎️ للاستفسار :- 01015627553/ / 01002179336 / الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01015627553

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056000
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العنوان:

الجيزة - مصر

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14/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية فورا - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية فورا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة مقاولات بالباحة تطلب فني مضخات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات براتب يبدأ من 3500 ريال + سكن + إقامة .
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 ريال

30/12/2019
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