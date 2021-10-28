مطلوب مراجع حسابات لكبرى المكاتب المحاسبيه بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)
|مراجع حسابات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة بالمكاتب المحاسلبه الكبرى مثل مكتب ( نصر أبو العباس – فريد منصور . ) . خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مراجعه الحسابات . حاصل على شهادات خبرة فعليه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : واتس اب 01050121428 tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110295
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل