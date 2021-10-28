مطلوب مراجع حسابات لكبرى المكاتب المحاسبيه بالسعوديه ( الرياض ) :

مراجع حسابات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة بالمكاتب المحاسلبه الكبرى مثل مكتب ( نصر أبو العباس – فريد منصور . ) . خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مراجعه الحسابات . حاصل على شهادات خبرة فعليه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : واتس اب 01050121428 tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى