مطلوب مراجع حسابات براتب 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه

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صورة الاعلان: مطلوب مراجع حسابات براتب 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه - في القاهرة مصر

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مطلوب مراجع حسابات براتب 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه بفنادق 5 نجوم في شرم الشيخ والغردقة والعين السخنه والساحل الشمالي - براتب 3000ج - يلزم خبرة مسبقة واحضار السيرة الذاتية اثناء المقابلة - عقد سنوي مع تأمينات كاملة اجتماعيه وصحيه - زيادة سنوية 12% - السن من 21 : 28 سنة - سكن + 3 وجبات + مواصلات - 23 يوم عمل و7 ايام اجازة - يشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة حكومية - شباب فقط للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسام
التليفون: 01022785176

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عمارات الميرلاند - عماره رقم 5 - الدور الرابع - مكتب 402- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070905
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