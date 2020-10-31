مطلوب مراجع حسابات براتب 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه بفنادق 5 نجوم في شرم الشيخ والغردقة والعين السخنه والساحل الشمالي - براتب 3000ج - يلزم خبرة مسبقة واحضار السيرة الذاتية اثناء المقابلة - عقد سنوي مع تأمينات كاملة اجتماعيه وصحيه - زيادة سنوية 12% - السن من 21 : 28 سنة - سكن + 3 وجبات + مواصلات - 23 يوم عمل و7 ايام اجازة - يشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة حكومية - شباب فقط للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176