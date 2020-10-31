(فرصة عمل)
|مطلوب مراجع حسابات براتب 3000ج بكالوريوس تجارة شعبة محاسبه بفنادق 5 نجوم في شرم الشيخ والغردقة والعين السخنه والساحل الشمالي - براتب 3000ج - يلزم خبرة مسبقة واحضار السيرة الذاتية اثناء المقابلة - عقد سنوي مع تأمينات كاملة اجتماعيه وصحيه - زيادة سنوية 12% - السن من 21 : 28 سنة - سكن + 3 وجبات + مواصلات - 23 يوم عمل و7 ايام اجازة - يشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة حكومية - شباب فقط للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسام
|التليفون:
|01022785176
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|العنوان:
|عمارات الميرلاند - عماره رقم 5 - الدور الرابع - مكتب 402- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070905
3,500 جنيه
3,000 جنيه
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