مطلوب #مدير_طبي لكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية : #مدير_طبي •خبرة في الادارة الطبية وفي ادارة المستشفيات لاتقل عن ٥ سنوات •السن لا يزيد عن ٥٠ سنة •اجادة تامة للغة الانجليزية شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111023
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