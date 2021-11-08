مطلوب #مدير_طبي لكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية : #مدير_طبي •خبرة في الادارة الطبية وفي ادارة المستشفيات لاتقل عن ٥ سنوات •السن لا يزيد عن ٥٠ سنة •اجادة تامة للغة الانجليزية شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111023
100 جنيه
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