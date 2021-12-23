مطلوب مدير ومساعد مديرلادارة مصنع اخشاب بالسعودية

مطلوب مديرومساعد مدير لادارة مصنع اخشاب بشركة كبري بالسعودية. -مطلوب مدير ومساعد مدير لادارة مصنع اخشاب. *الشروط: - مؤهلات عليا. - خبرة جيدة في مجال الاخشاب والاثاث. - القدرة علي تحمل العمل تحت ضغط. - شخصية قويه وحازمة(كاريزما –لبق ). - رواتب مجزية + حوافز. *ملحوظة هامة: -علي المتقدم ان يكون قد عمل بمصانع الاخشاب والاثاث. -ان يكون علي درايا كاملة بالمجال. -مؤهلات عليا. من تتوافر لديهم الشروط برجاء ارسال السيرة الذاتية علي الايميل misrelgadida@gmail.com او الاتصال فون او واتس 01019999335