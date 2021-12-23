مطلوب مدير ومساعد مديرلادارة مصنع اخشاب بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مديرومساعد مدير لادارة مصنع اخشاب بشركة كبري بالسعودية. -مطلوب مدير ومساعد مدير لادارة مصنع اخشاب. *الشروط: - مؤهلات عليا. - خبرة جيدة في مجال الاخشاب والاثاث. - القدرة علي تحمل العمل تحت ضغط. - شخصية قويه وحازمة(كاريزما –لبق ). - رواتب مجزية + حوافز. *ملحوظة هامة: -علي المتقدم ان يكون قد عمل بمصانع الاخشاب والاثاث. -ان يكون علي درايا كاملة بالمجال. -مؤهلات عليا. من تتوافر لديهم الشروط برجاء ارسال السيرة الذاتية علي الايميل misrelgadida@gmail.com او الاتصال فون او واتس 01019999335
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة مصر الجديدة لالحاق الكوادز المصرية بالخارج
التليفون: 01019999335

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3شارع الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي متفرع من شارع مراد بجوار عمر افندي بالجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2118061
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مسئول تاجير سيارات للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب مسئول تاجير سيارات للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مسؤل تأجير سيارات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير مالي طبي - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مالي طبي

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مدير مالى طبى للعمل بالطائف بالسعودية ويكون سبق له العمل بكبرى المستشفيات والمجمعات الطبية داخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#سكرتيرالرئيسالتنفيذى - بكالوريوس / ماجستير في إدارة الأعمال أو مايعادلها - الخبرة لا تقل عن 3 سنوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء لشركه كبري بجده ومكه - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء لشركه كبري بجده ومكه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء خبره بنفس المجال والعمل بشركات كبرى مماثله ومتخصصه بسلامه وصح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب امناءومدراء_مخازن خبرة بشركات الاغذية لشركة كبري بالسعودية - جدة - في الجيزة مصر

مطلوب امناءومدراء_مخازن خبرة بشركات الاغذية لشركة كبري بالسعودية - جدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

امناء ومدراء مخازن خبره لا تقل عن 5 سنوات بشركات الاغذية فقط خبره فعليه وشرط اساسي يجيد العمل علي بر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير مكتب لشركة ملابس جاهزة اماراتية داخل مصر - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مكتب لشركة ملابس جاهزة اماراتية داخل مصر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

م مطلوب لكبرى شركات الملابس الاماراتيه للعمل داخل مصر : مدير مكتب تصنيع الملابس الجاهزة بالشروط ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب محدد مصادر منسق تصنيع ملابس - قسم انتاج للعمل بكبرى شركات الملابس - في الجيزة مصر

مطلوب محدد مصادر منسق تصنيع ملابس - قسم انتاج للعمل بكبرى شركات الملابس

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

محدد مصادر – منسق –( تصنيع ملابس – قسم الأنتاج ) ملابس رجاليه : خبرة لا تقل عن 8 سنوات فى مجال التو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: منسقبحث فئة المنتجات لشركة ملابس اماراتية - في الجيزة مصر

منسقبحث فئة المنتجات لشركة ملابس اماراتية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

منسق بحث فئه المنتجات شراء البضائع الملابس النسائيه خبرة لا تقل عن 8 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير انتاج للعمل بمصنع بلاستيك بالاحساء السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مساعد مدير انتاج للعمل بمصنع بلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الأحساء ) : مساعد مدير انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: مساعد مدير انتاج لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء السعودية - في الجيزة مصر

مساعد مدير انتاج لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الأحساء ) : مساعد مدير انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: اخصائى جودة للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء السعودية - في الجيزة مصر

اخصائى جودة للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية أخصائى جوده بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير خدمات شحن و لوجستيك للعمل بكبرى شركات الشحن بالرياض السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير خدمات شحن و لوجستيك للعمل بكبرى شركات الشحن بالرياض السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لبكرى شركات الشحن واللوجيستك بالسعوديه ( الرياض ) : مدير خدمات شحن ولوجيستك بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الشحن (مدير شركة شحن) بالسعوديه ( ابها – جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن (مدير شركة شحن) بالسعوديه ( ابها – جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( ابها – جده ) : مدير شركه شحن بالشروط الأتيه : خبرة بنقل الممت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير شركة شحن بالسعودية ابها - جده - في الجيزة مصر

مطلوب مدير شركة شحن بالسعودية ابها - جده

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( ابها – جده ) : مدير شركه شحن بالشروط الأتيه : خبرة بنقل الممتل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب للعمل بالسعودية (ابها- جده) - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب للعمل بالسعودية (ابها- جده)

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعودية ( ابها – جدة ) محاسب بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager