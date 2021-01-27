مطلوب مدير منتجات نشاط

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير فرع منتجات نشاط برندات عطور اكسسوارات - عناية - تجميل - اطقم هديا خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال المطلوب للعمل لدي شركة منتجات راقية بالرياض راتب 5000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة مدير فرع يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمرلا يذيد عن 40 عام موهل جامعي مناسب للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

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العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 ريال
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081609
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صورة الاعلان: مطلوب مشرف عمال نظافة - في القاهرة مصر

مطلوب مشرف عمال نظافة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مشرف عمال نظافة خبرة لا تقل عن سنتان كا مشرف عمال للعمل لدي مؤسسة صيانة ونظافة بالمنطقة الشرقي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

27/1/2021
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