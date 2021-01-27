مطلوب مدير منتجات نشاط

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير فرع منتجات نشاط برندات عطور اكسسوارات - عناية - تجميل - اطقم هديا خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال المطلوب للعمل لدي شركة منتجات راقية بالرياض راتب 5000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة مدير فرع يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمرلا يذيد عن 40 عام موهل جامعي مناسب للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo