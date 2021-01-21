مطلوب مدير منتجات نشاط

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير فرع منتجات نشاط برندات عطور اكسسوارات - عناية - تجميل - اطقم هديا خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال المطلوب للعمل لدي شركة منتجات راقية بالرياض راتب 5000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة مدير فرع يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمرلا يذيد عن 40 عام موهل جامعي مناسب للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 ريال
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2080955
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صورة الاعلان: حمامات وبارتيشنات hpl - في القاهرة مصر

حمامات وبارتيشنات hpl

(للبيع)

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جرين هاوس م/ كمال نادر احدث ديكورات كوريان وكومباكت HPL 2020 قواطيع وفواصل " حمامات ومطابخ ".
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1 جنيه

21/1/2021
صورة الاعلان: شركة جرين هاوس …. بتقدملكوا hpl فواصل الحمامات - في القاهرة مصر

شركة جرين هاوس …. بتقدملكوا hpl فواصل الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عندك مشروع - محتار- محتاج أعلى جودة وأشيك تصميمات- ده مسئولية شركتنا شركة جرين هاوس للكومباكت Hpl لق.
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القاهرة - مصر
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1 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: وظايف خالية - في القاهرة مصر

وظايف خالية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع الالكترونية براتب4000جنية لشفت ست ساعات صباحى اومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-4,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بأكبر التخفيضات مع عروض شركه جرين هاوس خصومات وتخفيضات هائله أحصل على ارقى واحدث وافضل ديك.
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بمرتب ثابت +عمولة للتواصل واتساب 01001994411.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

17/1/2021
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صورة الاعلان: موظفين تسويق - في القاهرة مصر

موظفين تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين تسويق : طلاب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تسويق وإعلان علي المواقع الالكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 ) - نظام عقد س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: بارت تايم - في القاهرة مصر

بارت تايم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 مندوب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب 2 مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات مواد غذائية ومنظفات خبرة لا تقل عن 3 سنوات مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

4/1/2021
صورة الاعلان: وظيفه سيلز - في القاهرة مصر

وظيفه سيلز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط - في القاهرة مصر

عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عربي فقط – Part time - مدخل بيانات ومدخلة بيانات – طلاب - مؤهل متوسط – السن من 18 : 45 سنة – شرط الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
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