مطلوب مدير مكتب لشركة ملابس جاهزة اماراتية داخل مصر

(فرصة عمل)
|م مطلوب لكبرى شركات الملابس الاماراتيه للعمل داخل مصر : مدير مكتب تصنيع الملابس الجاهزة بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن 8 سنوات فى مجال التصنيع . خبرة بالتخطيط والتنفيذ والمتابعه والأدارة . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108786
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30 ريال
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