مطلوب مدير مكتب لشركة ملابس جاهزة اماراتية داخل مصر

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تفاصيل الإعلان
م مطلوب لكبرى شركات الملابس الاماراتيه للعمل داخل مصر : مدير مكتب تصنيع الملابس الجاهزة بالشروط الأتيه : خبرة لا تقل عن 8 سنوات فى مجال التصنيع . خبرة بالتخطيط والتنفيذ والمتابعه والأدارة . اجاده اللغه الأنجليزيه اجاده تامه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف - الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108786
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