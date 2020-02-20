مطلوب مدير مكتب استشارى مدنى تصميم بنية تحتية للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المكاتب الاستشارية بالسعودية جدة.:- مطلوب فورا :- ::{{●مدير مكتب استشارى . مدنى تصميم بنية تحتية●}}:: - خبرة لا تقل عن 15 سنة - شرط خبرة بمكاتب استشارية بالسعودية سابقا - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات غدا الجمعه . من2 : 4 عصراً.الموافق 21/2/2020 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉