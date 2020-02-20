مطلوب مدير مكتب استشارى مدنى تصميم بنية تحتية للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المكاتب الاستشارية بالسعودية جدة.:- مطلوب فورا :- ::{{●مدير مكتب استشارى . مدنى تصميم بنية تحتية●}}:: - خبرة لا تقل عن 15 سنة - شرط خبرة بمكاتب استشارية بالسعودية سابقا - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات غدا الجمعه . من2 : 4 عصراً.الموافق 21/2/2020 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179336 /01065529030 /
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053555
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111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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