مطلوب مدير مشروع للعمل فى السعوديه

تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات بمدينه عرعر فى السعوديه **مهندس مدنى حاصل علي بكالريوس هندسه مدنيه خبرة 10 سنوات في المجال سبق له العمل كمدير مشروع يفضل السن لايزيد عن 40سنة الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة