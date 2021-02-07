مطلوب مدير مشتريات طبي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مدير مشتريات طبى لمركز بمدينة ابها أن يكون حاصل على بكالوريوس صيدلة خبرة من 5 : 7 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01066717777واتس تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083435
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