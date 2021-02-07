مطلوب مدير مشتريات طبي

(فرصة عمل)
|مطلوب مدير مشتريات طبى لمركز بمدينة ابها أن يكون حاصل على بكالوريوس صيدلة خبرة من 5 : 7 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01066717777واتس تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083435
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50 ريال
50 ريال
200 ريال
600 ريال
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2,000 ريال
2,000 ريال
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30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال